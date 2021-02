Complicado sistema en línea para educación especial

Ante el sistema de clases a distancia para los niños y niñas con educación especial, trabajar a través del sistema en línea ha sido complicado debido a la falta de atención y acceso a internet.

El director del Centro de Atención Múltiple (CAM) del turno vespertino, Gilberto Chávez González, indicó que para los niños que tienen alguna necesidad de educación especial, representa una forma de enseñar y aprender muy diferente, pues aunque están acostumbrados a utilizar la tecnología como una medida de reforzamiento de las clases, ha sido necesaria la intervención total de los padres de familia para realizar el acompañamiento que se hacía con las maestras en las aulas.

"Esta manera de trabajar a distancia ha sido complicada, no todos los niños tienen acceso a cualquier hora a internet, ni tienen los aparatos para hacerlo, los padres trabajan y el tiempo de atención plena no lo hay, han convertido su casa en escuela y no todos cuentan con los mismos medios", explicó.









Señaló que el teléfono móvil se ha convertido en una de las herramientas que más han utilizado para mantenerse en contacto con los alumnos ante la falta de una computadora, sin embargo, debido a la condición de los estudiantes es necesaria la presencia de un docente para atender sus inquietudes y necesidades, ya que mediante los medios digitales se coarta la socialización y las muestras de afecto.

Indicó que pese a las capacitaciones que han recibidos los docentes para el trabajo en línea, siguen sin haber estrategias que vayan enfocadas a los aprendizajes de este sector, dejándolos fuera de los programas educativos y en la mayoría de las ocasiones adaptado las actividades para los niños y niñas con capacidades diferentes, “nos comparten muchas actividades pero hace falta formación para el trabajo, los maestros requieren aprender en el campo”, finalizó