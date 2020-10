Complicado se regule el comercio informal

Frente a la demanda del sector empresarial de combatir el comercio informal para generar desarrollo y fortalecimiento recaudatorio, el líder de la Unión de Comerciantes 2 de Octubre, Joel Guerra Razo señaló que este es un tema que ha venido considerándose por sus agremiados, sin embargo esta regulación debe ir acompañada de capacitación y alternativas viables para no generar más desempleo y sus consecuencia sociales.





El representante de la organización que agrupa al menos a 93 comerciantes que se instalan en las inmediaciones del Mercado Municipal Tomasa Esteves dijo que están previendo ese escenario, particularmente los que se dedican a la pirotecnia, muchos de los cuales, de hecho ya están cumpliendo con sus obligaciones ante las autoridades hacendarias.

No obstante señaló que existe un número considerable de comerciantes informales que están en condiciones de desventaja ya que son negocios muy pequeños que no tienen la capacidad de contribuir, no por no estar regulados, sino por los montos de inversión que manejan sus negocios.

En estos casos, señaló Guerra Razo, existen en el padrón comerciantes de la tercera edad que al no tener para ser contribuyentes cautivos y ser retirados de sus fuentes de empleo, pasaría a estar en condiciones de desventaja y pasarían a engrosar la lista de desempleados.

Dijo que el hecho de regularizarse como se pretende por parte de algunas organizaciones empresariales significa una serie de trámites que muchos de los comerciantes desconocen y que, en su caso, deben contratar un contador que les realice esta papelería, lo que resultaría incosteable.

De hecho, señaló, existen comerciantes ambulantes y semifijos que “nunca han pagado” a las autoridades fiscales debido a que sus negocios realmente no representen una inversión que implique realzar este registro ante Hacienda.