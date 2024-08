Comparte Carlos Hermosillo su experiencia de ser bombero en Salamanca

Desde muy temprana edad, Carlos Hermosillo soñó con convertirse en Bombero, a sus 20 años, el joven salmantino consiguió una de sus metas en la vida, ser parte de un selecto grupo de hombres y mujeres en la Central de Bomberos Luis González Márquez, dispuestos día a día a ayudar a quienes lo requieran.

“Llevo un año y medio trabajando aquí en Bomberos. Esta pasión me nació desde que era niño, cuando veía pasar a los Bomberos me emocionaba y le decía a mis padres que yo de grande quería ser Bombero y poder ayudar a las personas, y ahora a mis 20 años me alegra el poder cumplir este sueño, en poder ayudar a los que lo necesiten”, explicó.



Este 22 de agosto, se conmemora el día nacional del bombero, en este contexto, Carlos compartió que él es el primero en su familia en iniciar el camino en esta profesión, señalando que su familia está muy orgulloso de él.

, comentó.En torno a su familia, Carlos comentó que,

Además dijo que un factor que los apoya para poder atender cualquier situación de emergencia es un trabajo en conjunto y el coordinarnos además de designar funciones a cada uno de los, explicó.De igual manera hizo un llamado a laa respetar este noble oficio, ya que dependiendo del actuar de los ciudadanos depende el tiempo de respuesta que se tenga para poder llegar a un llamado de emergencia.

, concluyó.