Comparece ante Contraloría regidora separada de su cargo en Salamanca

Herlinda Castillo Aguado, extesorera y regidora separada de su cargo por enfrentar un proceso legal en su contra, pidió a la Contraloría que haga su trabajo y no dilate en atender su caso, tras su comparecencia en la que entregó al órgano regulador sus pruebas, ante la denuncia de cual se tardo en ser notificada un año.

"Ya fui a mi comparecencia, ofrecí mis pruebas y di mis argumentos, solicité que se sobresellara el asunto, por tener varias irregularidades, estar fuera de tiempo por varias situaciones que se presentaron, sin embargo, pues ellos continúan el proceso; ahorita ya me mandaron a mí notificar las preguntas que les van a hacer a las testigos y me pidieron unas repreguntas para los testigos, yo ya las envié, pero resulta que a ellas las están citando hasta el día 28 de agosto, entonces pues realmente yo sí solicitaría que que le den agilidad a este asunto, o sea que no se vayan hasta al extremo de los tiempos, digo si de antemano saben que están desfasados, yo creo que esto le deberían de ya dar celeridad y también cuál es su conclusión", refirió.

Ante esta situación, una de las representantes de la fracción deconsideró que la intención de todo este desfase en el proceso es tratarla de perjudicar a la funcionaria y no logré volver a tomar su cargo, en los menos de dos meses que restan para concluir la administración actual y ella no regresaría como regidora, ya que no fue registrada en la planilla que integrará la representación de laFue en el mes de junio cuando se le notificó, que la Contraloría determinó separarla del cargo por un proceso que se inició por denuncia de los regidores de oposición en junio de 2023, un año después se le notificó, cuando contraloría tiene hasta tres meses para hacerlo., acusó.

En este aspecto, pidió al Contralor se dé celeridad a su proceso al igual que algunas denuncias que se han realizado por parte de la ciudadanía, las cuales también se, concluyó.