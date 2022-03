Comienza la Cuaresma, con la imposición de la ceniza

Atendiendo medidas sanitarias, se llevará a cabo el Miércoles de Ceniza, en el Santuario Diocesano del Señor del Hospital, celebración que marca el inicio de la Cuaresma, tiempo que exhorta a la reflexión, caridad y pequeños sacrificios.

Al respecto el padre Gerardo Vázquez, señaló que ante el comienzo de la Cuaresma se tendrá el cuidado de realizar las actividades dentro del templo pero también fuera de él, además la imposición de la ceniza será de manera ágil y fluida.

Sera en espacios abiertos pero también dentro del templo.

“Queremos acompañar a la comunidad y ofrecerles el inicio del camino penitencial y de conversión pero lo haremos con tranquilidad y con espacios abiertos (…) será igual que el año pasado, atendimos a muchas personas en el atrio y no tuvieron la necesidad de entrar al templo para que no se diera ninguna aglomeración, ahora al igual que el año pasado estaremos entregando una pequeña dotación para que puedan llevar la ceniza a casa para algún enfermo o alguna persona mayor de edad que conviene que no salga de casa” señaló Monseñor Gerardo.

En cuanto a las actividades de la Semana Santa o Semana Mayor, manifestó que se estarán atentos al estatus del semáforo estatal y de algún comunicado que pueda emitir la Diócesis de Irapuato, sin embargo, adelantó que estarán atendiendo al igual que el año pasado protocolos sanitarios, la visita de grupos pequeños y de carácter familiar.

La Cuaresma comenzará este 2 de marzo con el miércoles de Ceniza y concluye con la Semana Santa, conocida también como la “Semana Mayor” el 17 de abril. Al tiempo de Cuaresma y a la Semana Santa le sigue el triduo pascual Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria, tiempo en el que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús, llegando hasta el Domingo de Pascua.

En el Miércoles de Ceniza, se coloca a los fieles la ceniza de las palmas bendecidas un año anterior en el Domingo de Ramos, la cual recuerda al cristiano su inicio y su fin basado en la cita bíblica “polvo eres y al polvo te convertirás”.

“La Ceniza no es algo mágico, solo nos recuerda que estamos de paso por esta vida terrenal y que tenemos que volver a casa, al amor de dios para estar con él, porque fuimos creados por él y para él. La vida terrenal es pasajera estamos peregrinos y tenemos que volver a casa y con esta alegría tenemos que vivir confiando siempre en el señor” finalizó Gerardo Vázquez.