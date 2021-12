Comienza comparecencia de ex-funcionarios municipales

Citan este miércoles a comparecer a Beatriz Hernández Cruz, al ex director de Obras Públicas, Daniel Míreles Vasco, a la ex secretaria particular Eunice Ramírez Alonso y al ex tesorero municipal, Humberto Razo Arteaga, por las irregularidades detectadas durante el proceso de entrega recepción.





Así lo dio a conocer el primer síndico del Ayuntamiento, Alma Angélica Berrones Aguayo, quien dijo que se convocó a los ex funcionarios para que acudan a presidencia municipal este miércoles y jueves, para que respondan los cuestionamientos ante las inconsistencias que se han encontrado durante la revisión de la entrega recepción.

“Estamos llevando a cabo mesas de trabajo en las cuales estamos viendo convocar a los ex funcionarios, de hecho ya se les convocó a la licenciada Beatriz Hernández, al ex tesorero municipal, al ex director de Obras Públicas y a la ex secretaria particular, mañana desde las 10:00 de la mañana (miércoles), esperemos que asistan porque hay muchas irregularidades hay varias preguntas que se les van a realizar”, explicó.





La primer síndico del Ayuntamiento, explicó que los ex funcionarios tendrán la opción de comparecer de manera presencial o escrita, en caso de no hacerlo quedará asentado en el acta y se seguirá insistiendo hasta obtener una respuesta.

“Estamos trabajando en esto porque nosotros como administración exigimos siempre una total transparencia, una revisión de cuentas claras y nunca se dieron y pues ahora vamos a exigir, porque todo ese dinero pertenece al erario y la ciudadanía está esperando una respuesta de nosotros”, finalizó.





Por su parte, el alcalde César Prieto Gallardo, informó que desde el martes se comenzó con el llamado a ex funcionarios, siendo la primera la ex directora de Desarrollo Social y Humano, Cecilia Zermeño Vázquez, sin embargo, será posteriormente cuando se dé a conocer más información sobre el tema.