Comercios se enrejan ante ola delincuencial

Comerciantes independientes de la comunidad de Valtierrilla se sumaron a la estrategia de implementación de rejas seguridad para evitar robos. A partir del segundo semestre incineraron con la instalación de rejas en sus negocios y el número de comerciantes ha ido en aumento.

Farmacias, tiendas de abarrotes, entre otros, son los negocios que han implementado estas medidas ante el incremento de robos a estos establecimientos y que sufrieron esta alza mayormente durante el periodo de confinamiento.

Luis, comerciante de uno de esto negocios, dijo que estos robos se generan en cualquier hora del día, “A mí como tal no me han robado aún, pero he sabido de otros casos donde se ha sucedido y pues mejor nos prevenimos antes de que algo así nos pase”.

Algunos otros comerciantes señalaron que aunque esta medida también les ha ayudado a controlar la afluencia de gente a sus establecimientos, además de generarles seguridad ante los hechos delictivos, pues ya llevan tiempo que la gente en esta comunidad es asaltada o despojada de sus pertenencias.

“No solo los comercios han sufrido este tipo de percances también los habitantes de la comunidad, a veces son saltados cuando vienen de sus trabajos o cuando salen ha hacer ejercicio, hace poco supe también de una farmacia que asaltaron y en plena luz del dia”, dijo una comerciante, que prefirió no dar a conocer su nombre.

Los habitantes de la comunidad esperan que las autoridades correspondientes, los apoyen con mayor vigilancia las 24 horas del día, ya que cada vez son más los ilícitos que se generan.