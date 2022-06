Comercio se ha visto opacado por inseguridad que presenta el municipio

El comercio del primer cuadro de la ciudad, se ha visto opacado por la inseguridad que se presenta en el municipio, lo que ha hecho que algunos de ellos bajen sus cortinas desde tempranas horas.

Cerca de las ocho de la noche, en el primer cuadro de la ciudad, algunos de los 80 comercios que se encuentran instalados en los alrededores del centro histórico se han visto en la necesidad de bajar sus cortinas a tempranas horas, esto derivado a que la inseguridad los ha rebasado.

Algunos de los comerciantes que debido a la delicadeza del tema, se mantuvieron en el anonimato comentaron que se encuentran temerosos ya que la inseguridad se encuentra a la orden del día, lo que genera que cierren a tempranas horas.

“La inseguridad que se presenta en Salamanca nos ha afectado a nosotros como comerciantes ya que cerca de las siete de la noche el centro ya se encuentra muy solo, lo cual hace que nosotros también tengamos que cerrar más temprano y pues esto a la larga nos afecta en nuestras ventas y más que nada genera más miedo entre los ciudadanos y nosotros como comerciantes porque a algunos compañeros los han robado”, explicó un comerciante.

Ante estos hechos de inseguridad, algunos de ellos han quedado grabados por algunas cámaras de vigilancia que los mismos comerciantes han instalado en sus negocios, para poder tener una prueba concreta de los hechos que se presentan en la ciudad.

Llevamos este tema con el presidente de la asociación pro dignificación del centro histórico, Eduardo Jiménez Bárcenas, comentó que cerca de las siete de la tarde, el centro ya se queda totalmente solo.

“Sobre la calle Juárez, Zaragoza y Obregón hay negocios que duran muy poco tiempo porque no tienen ventas, y esto genere que no puedan pagar las rentas de locales porque están muy caras; lamentablemente no tenemos horario en donde se presentan asaltos y dejando de lado que se encuentra solo el centro histórico, se presta para que se lleven a cabo estos robos”, dijo.