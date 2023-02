Comercio salmantino será el mayor beneficiado durante la feria

Ante la aprobación de realizar la feria 2023 en el ecoparque, la presidente de la comisión de Comerciantes, Mónica del Carmen Pérez, comentó que se dará prioridad de instalación al comercio Salmantino.

El pasado miércoles en la trigésima tercera sesión ordinaria del H. Ayuntamiento, se aprobó por mayoría de votos, la modificación de egresos del municipio para el ejercicio fiscal, para poder realizar la feria municipal, en donde se invertirán 21 millones 734 mil pesos para su realización tentativamente a inicios de mes de abril.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

De igual manera se llevó a cabo la instalación de la comisión que se encargará de vigilar el desarrollo y realización de la feria municipal 2023.

Local Se invertirán cerca de 30 millones en feria 2023

En este tema, la presidente de Comerciantes, Mónica del Carmen Pérez detalló que a pesar de no saber cuántos espacios serán designados para la instalación de comerciantes, se dará prioridad a los comerciantes salmantinos, de igual manera al comercio fuereño.

“El comercio salmantino es de prioridad, sabemos que se conformó la comisión por la transparencia para que los diferentes partidos estén de acuerdo en la realización de la feria”, explicó Mónica del Carmen. Dicha comisión está conformada por el síndico José Gerardo Aguirre Cortés y los regidores, Diego Calderón Martínez, Teresa de Jesús Segovia Salmerón, Coral Valencia Bustos y Adrián Peña Gómez.

En este mismo tema, la presidente de la comisión de Comercio, explicó que estos espacios que se estarán aplicando en esta edición de la feria 2023, el beneficio que se estarán dando a los comerciantes salmantinos serán en todos sus aspectos.

“Todos los ámbitos de los comercios del municipio de Salamanca, se verán beneficiados no habrá ningún aspecto de comercio del municipio el cual no se cubra y se vean beneficiados en la ciudad”, enfatizó la presidente.

De igual manera, se otorgarán diez mil entradas de manera gratuita para las personas de escasos recursos puedan disfrutar de esta edición de la feria del municipio 2023.