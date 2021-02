Comercio informal tiene más quejas por no usar cubrebocas: Canaco

El representante de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) local, Francisco González Mijes informó que se siguen detectando comercios que no acatan las medidas sanitarias, sin embargo, no son los únicos que no cumplen con los protocolos sanitarios al interior de los negocios, ya que también se han reportado casos de clientes que se reúsan a usar cubrebocas.

En los comercios informarles es donde se generan un número mayor de quejas.

Se han recibido quejas de incumplimiento de protocolos sanitarios de los tres sectores tanto comercio informal, establecido, así como clientes que quieren entrar a los locales comerciales sin usar cubrebocas y enseguida se les restringe la entrada.

“Hemos tenidos de los tres casos tan comerciante informal donde se reportan más casos y el de las tiendas departamentales donde la gente no quiere usar cubrebocas ni las medidas de protección”, explicó el representante de la Canaco.

Aunque los reportes de comercios establecidos que no cumplen con el uso de cubrebocas son pocos y el mayor número de quejas se registra en el comercio informal, el líder de Canaco local, indicó que la estrategia que han realizado para invitar a los comerciantes a cuidarse es regalarles cubrebocas.

En el caso de los clientes que se mantienen renuentes al uso del cubrebocas, se les ha prohíbo el acceso a los comercios establecidos y centros comerciales.