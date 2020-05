Comercio gastrónomo a la baja por covid-19

JARAL DEL PROGRESO, Gto. (OEM INFORMEX).- Luego de que la contingencia de salud determinara que las personas se mantuvieran en sus casa, varios comercios comenzaron a sufrir los estragos de esta acción, es el caso de los comercios de comida que se encuentran en la calle Juan de Dios Peza que comenzaron a registrar pérdidas.

Pese a que estos puestos no han cerrado pues son de comida, y mantienen las medidas de prevención, como el uso de gel, cubre bocas, y dar la comida para llevar estos puesto no han tenido las ventas acostumbradas pues la gente al tener otras prioridades por la pandemia no siempre optan por consumir los productos de esta zona.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Anuncia alcaldesa nuevo apoyo a comerciantes afectados

Local Fuerte reclamo empresarial al gobierno de AMLO

Adrián Barrón vendedor del lugar comentó. “Desde que comenzó el coronavirus comenzamos a registrar bajas ventas, pues la gente no casi no vive, como el pasado diez de mayo para nosotros era un gran día de ventas pues la gente llegaba a almorzar a festejar a sus madres, pero ahora este año no fue lo mismo ya que fue poco lo que vendidos y pues poca la gente que vivo por algo.”

Estos comerciantes se encuentran en la principal vialidad del municipio lo cual les ayudaba en sus ventas, pero ahora que la pandemia ha llegado la afluencia de carros, vistas al municipio y gente en la calle ha bajado, la calle Juan de Dios Peza se ve semi vacía por lo que las ventas a los comercios de esta calle a afectado.