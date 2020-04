Comercio de calle Miguel Hidalgo para por coronavirus

JARAL DEL PROGRESO, GTO. (OEM INFORMEX).- Luego de que se tomarán medidas de prevención en los lugares públicos, donde la gente tendía a juntarse en grandes cantidad comercios semifijos que se establecían sobre la calle Miguel Hidalgo cerca de la periferia del mercado municipal, y ante el llamado de las autoridades municipal se dejaron de poner durante esta contingencia sanitaria.

Luego de que las autoridades de salud emitieran las recomendaciones, para combatir los contagios por coronavirus, más de 20 comerciantes decidieron retirarse de la calle Miguel Hidalgo, solo se han quedado los comercios de comida, pero con la condición de que el producto es para llevar.

*Esperan ayuda de autoridades.

“Si nos ha afectado por qué muchos vivíamos de lo que vendíamos al día, y pues ya no estamos poniendo dos desde hace varias semanas, y nuestra economía ya está decayendo y no se ve para cuando se vaya a parar esto, y por lo que pedimos que las autoridades que nos motivaron al retirarnos también nos ayuden, pues mucho dependemos de nuestras ventas del día” comento Hugo Gallardo comerciante.

En la actualidad no cuenta con ningún caso de coronavirus en el municipio, por lo que se busca así, implementando las medidas de sanidad que se han dando desde los primeros días del brote, “Si sabemos que nuestro municipio no hay brotes de coronavirus y estamos consientes que es gracias a todos, pero nosotros como comerciantes no siempre tenemos de donde agarrar para nuestros gastos, por ello si queremos una solución para resolver nuestra encomia”. Expreso Jesús Nieto.