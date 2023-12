Comerciantes siguen en espera de apoyos municipales

Las comerciantes Trinidad Rivero Nájera, Juana Micaela Rodríguez Rocha y Guadalupe Vázquez, por tercera ocasión realizaron una solicitud de apoyos al gobierno que encabeza César Prieto Gallardo, derivada de las afectaciones por la construcción del paso elevado de la avenida Héroes de Cananea, a sus actividades comerciales las cuales se mermaron desde hace un mes, en los que no han recibido apoyo alguno de parte de las autoridades.

“El alcalde nos dijo que sí nos iba a apoyar y que luego iba a regresar con nosotras y nadie ha regresado, ni el secretario particular ni el alcalde, ya no aguantamos el hambre, tenemos que pagar los servicios de luz y ahí está muy caro por ser una zona comercial, tenemos que andar consiguiendo para poder ir al médico, porque durante este tiempo me contagie del dengue; ahorita si no sentimos lo duro sino lo tupido”, explicó Juana Micaela.

Los comerciantes solicitaron el apoyo desde el 15 de noviembre.

La obra del paso elevado de Héroes de Cananea se realizó el pasado 15 de noviembre, en donde se tendría una inversión de 149 millones de pesos, donde 100 millones serían correspondientes a las arcas municipales. En este mismo día, el sector comercial de esta zona tuvo el acercamiento con el alcalde César Prieto para solicitar dicho apoyo.

“Las pipas eran nuestro fuerte y ahora ya no pasan por ahí por lo que ya no vendemos nada, el apoyo no lo queremos luego de que regresen de vacaciones, nosotros lo necesitamos. Vendemos a lo mucho hasta tres platlillos por día y en ocasiones ninguno; el día del arranque nosotras nos acercamos con él con el fin de hablar y nos dijo que nos iba a apoyar, pero si queremos que nos haga el favor de apoyarnos y no nos deje olvidadas, así como nosotras como comerciantes hemos estado ahí con él, nuestro local es fijo y no podemos movernos de ahí”, explicó Trinidad Rivero Nájera.

Esta sería la tercera ocasión en la que los comerciantes de la avenida Héroes de Cananea han solicitado los apoyos para los comerciantes de esta zona quienes en menos de un mes se han visto afectados por las obras.

“El secretario dijo que nos darían despensas, pero nosotros para qué queremos eso, lo poco que tenemos se nos va a echar a perder, además de nosotros hay otros negocios de comidas de tortas, una tienda comercial quienes tampoco venden nada, cierran temprano, nuestras ventas eran los operadores de pipas y compañías pero ahora ni eso, porque no tienen en dónde dejar sus vehículos o si los dejan lejos puede que no encuentren su vehículo o sus pertenencias; no podemos cruzar las manos, nosotros de ahí comemos, vivimos y nos vestimos y si queremos la ayuda porque no podemos cerrar y esta es nuestra única forma de trabajo, queremos que nos apoye; si para el otro año nos van a dar los apoyos, ya para qué porque ya terminarían la obra y ahora si como se dice, nos va a mandar al chorizo pero es hasta Toluca y ni para el pasaje nos darán”, explicó Trinidad.

A su llegada a la presidencia municipal, sostuvieron reunión con autoridades municipales en donde se les comentó que el alcalde acudiría por la tarde para tratar el tema de los apoyos para este sector municipal.