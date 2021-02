Comerciantes registran bajas ventas

Comerciantes salmantinos reportaron bajas ventas este 14 de febrero, por lo que este día sus negocios lucieron con gran cantidad de mercancía que ahora tendrán que almacenar hasta el próximo año.

“No saqué ni lo que metí, no se vendió ni en diciembre, ni en noviembre, ni en esta fecha”, dijo Esperanza, de oficio comerciante.

Esperanza, comerciante desde hace más de 30 años, explicó que no tuvieron buenas ventas a pesar de que esperaban que estuviera flojo la situación sobrepasó sus expectativas.

“Mire, tengo todo, no saqué ni lo que metí, no se vendió ni en diciembre, ni en noviembre, ni en esta fecha. No sé que sea lo que vayamos hacer, porque esto ya se tiene que guardar y es difícil porque seguimos pagando impuestos, luz comercial y si no vendemos nos vamos a casa sin nada y la mayoría de los comerciantes nos endrogamos para surtir, por eso esperemos que para la primavera se componga, aunque lo veo muy difícil” , explicó.

Por otra parte, Estefanía, quien también es comerciante, dijo que “estuvo tranquilo, esperábamos que la venta fuera menos por la situación económica que estamos pasando. Este año surtimos un 50% menos de mercancía y aún así se nos quedó casi la mitad de lo que compramos”.

De acuerdo a un estimado proporcionado por los comerciantes, las ventas bajaron hasta en un 40% en comparación con el año anterior, por lo que esperan que la próxima fecha fuerte para el comercio ahora sí sea redituable.