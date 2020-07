Comerciantes piden se respeten las normas

JARAL DEL PROGRESO, GTO (Oem-Informex).- Desde el comienzo de la pandemia se han tomado varias mediadas de salud, sobre todo en lo que es el sector comercial, por ello los dueños de los locales siguen manteniendo los protocolos de salud para evitar el crecimiento de contagios.

Luego de que los comercios de primer uso pudieron abrir desde el comienzo del mes en curso varios locatarios se dieron a la tarea de poner las normas de salud y respetarlas, pues para que su economía siga mejorando se tienen que seguir los lineamientos.





“Yo como vendedor de comida, tengo que tener siempre en mente que los protocolos de salud se tienen que seguir, y más si se quiere activar la encomia, por eso les pido a mis clientes que usen gel y cubre bocas para poder despacharlos además de que todo es para llevar, muchos de ellos ya lo saben por lo que se ha vuelto ya costumbre esto de las medias” comento Jorge Ruiz vendedor de carnitas.

La filas con la sana distancia, así como la sanitización de los lugares son accione que se han hecho ya frecuentes en el municipio, “Pues yo tengo un tienda de abarrotes y lo que procuro es que la gente no se me junte, y cada que entra uno y otro comprador les pongo gel y hecho el sanitizante, todo para que nuestra economía no se detenga, además de que ya van cuatro meses que esto comenzó” expreso Julián Ramírez.

Por ello, los comerciantes piden que se respeten los lineamientos, pues todo es parte de que las actividades económicas no se detengan, pues desde hace cuatro meses que inicio la pandemia muchas los comercios frenaron sus labores teniendo mermas en todo, por lo que ahora que se retomaron las actividades se espera que siguiendo los lineamientos la actividad económica ya no se detenga.