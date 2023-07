Comerciantes exigen que se les tome en cuenta para apoyos municipales y estatales

Comerciantes del Mercado Tomasa Esteves se unen para ser tomados en cuenta para ser beneficiados en apoyos tanto municipales como estatales. Hacen un llamado a los gobiernos a no tener preferencias partidistas.

“El agruparnos como comerciantes está funcionando para que seamos vistos y pongan más atención en nuestra seguridad y apoyos; nuestra economía está caída, tenemos alrededor de dos mil 700 comercios, de los cuales mil 800 en el mercado y mil 200 entre ambulantes y tianguistas en donde han sido víctimas de inseguridad y de servicios básicos en la infraestructura. Buscamos trabajar en conjunto para que tengamos mejoras en este sentido y poder levantar la economía”, externó el comerciante Israel.

Durante las primeras horas, comerciantes de diversos giros se reunieron en las inmediaciones del mercado Tomasa Esteves, para buscar la unión con los demás comerciantes que se han visto afectados por las deficiencias que se presentan en este sector municipal.

El comerciante Israel, comentó que, “hay familias que salen día a día a buscar el pan que se han visto afectadas por diversos factores, como lo es la seguridad; no hay programas de financiamiento y asesoramiento fiscal, eso deriva en que sea más difícil poderse levantar; desde hace años el comercio no se ha podido establecer como lo era antes. Invito a que nosotros mismos como comerciantes seamos solidarios y buscamos dialogar con el gobierno para poder tener algunos servicios; Nosotros buscamos que el beneficio llegue a todo Salamanca, no distingan de un color a otro como comerciantes tenemos los mismos derechos y necesidades; por parte del municipio hubo alrededor de 200 promesas de campañas de las cuales 5 se han cumplido”

Tras la unión entre los comerciantes del mercado Tomasa Esteves, los comerciantes buscarán que sean tomados en cuenta por los gobiernos y conozcan las necesidades que se presenta en este sector. En relación al municipio, reiteraron que el recurso que se tiene para la feria, pueda ser destinado para generar más empleo directos e indirectos en el sector comercial de la ciudad.