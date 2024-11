Comerciantes de temporada, la salvación económica de miles en Salamanca

Si bien el comercio de temporada en México puede generar ganancias de millones de pesos, sus pérdidas también son una constante inherente para este sector.

Al respecto, Arturo Razo, comerciante de temporada, compartió con El Sol de Salamanca el comportamiento de este tipo de mercado, cuyo auge se encuentra en festividades sociales y religiosas que se celebran a lo largo del año como Día de Muertos, Navidad, Año Nuevo, así como los días del amor y amistad, del padre, madre, de la niña y niño, así como Semana Santa, además de fiestas patronales, por mencionar algunas.

“La mayoría compañeros que vendemos pirotecnia, flores, juguetes, veladoras, alfeñiques, disfraces o cualquier otro tipo de regalo, incluso los que tengan que ver con la Semana Santa, como las palmas, lo hacemos para poder generar un ingreso más a nuestros negocios que pueden ser similares a estos productos de ocasión que manejamos de acuerdo a la temporada, ahorita ya pasó el Día de Muertos y viene Navidad y Año Nuevo, pues a esos productos hay que enfocarnos ahora”, indicó el comerciante.

La versatilidad del sector permite a los comerciantes estar presentes en temporadas de consumo. / Fotos: José Almanza / El Sol de Salamanca

En este sentido, Arturo Razo explicó que no en todas las temporadas pueden estar presentes los comerciantes de ocasión, ya que ello depende de la utilidad que puedan llegar a generar en cada periodo.

“Varía de acuerdo a si nos va bien, mal o más o menos, de ahí vemos qué temporada viene y vamos surtiendo con tiempo, porque en las meras fechas lo que busques es más caro; por decir, si inviertes cinco mil pesos en flores, tengo que sacar al menos una utilidad que me permita solventar gastos y reinvertir mi dinero”, explicó.

En torno a ello, el secretario en Guanajuato de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Fecanaco), Francisco Javier González Mijes, indicó que el comercio de ocasión proporciona una oportunidad de reactivar la economía en diferentes sectores, sin embargo, reconoció que este aún enfrenta la competencia desleal que no paga impuestos, ni genera empleos, sin embargo, de acuerdo con el Inegi, más de 55% de la población ocupada trabaja en la economía informal, lo que representa 25% del Producto Interno Bruto Nacional.

A pesar de ello la informalidad y falta de regulación puede mermar actividades.

“Nosotros no estamos en contra de nadie, tenemos comercio de ocasión en donde incluso nuestro sector participa, ahora con las festividades se registra una importante derrama económica, por los eventos que se llevan a cabo con diferentes prestaciones de servicios con los que se ve reactivada la economía, por ello apoyamos este tipo de emprendimientos, con lo que no estamos de acuerdo es con la competencia desleal, que genera el comercio que no paga impuestos, no paga, luz, agua, renta o los espacios en tianguis y solo genera problemas”, señaló.