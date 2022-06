Comerciantes con bajas ventas por la inseguridad

Sector comercial del centro histórico se ha visto afectado por robos, lo cual ha generado bajas ventas, añadió Eduardo Jiménez Bárcenas, presidente de la Asociación Pro Dignificación del Centro Histórico.

No existe una cultura de denuncia de extorsión por parte de los comerciantes.

EL presidente de este organismo, explicó que el comercio salmantino, ubicado en el primer cuadro de la ciudad, se encuentra pasando por una crisis ante la inseguridad que se afecta al sector.

Jiménez Bárcenas detalló que no existe una seguridad adecuada en los comercios y no existe una forma de minimizar las acciones, y los robos se encuentran a la orden del día.

“No hay vigilancia, no hay rondines, no hay forma de minimizar, si las personas que roban saben que no hay seguridad, solamente están esperando el momento para hacerlo; ya no hay un horario ni un momento específico, ya se dan a cualquier hora los robos”, añadió.

Durante la mañana y noche es cuando se presentan con mayor frecuencia los robos a comercios.

Después de las siete de la noche y antes de las 10 de la mañana, el centro se encuentra totalmente solo, lo cual es un tiempo en el cual se presentan asaltos a los comercios. El presidente de la asociación explicó que se cuenta con un promedio de 80 negocios, de los cuales el 20% (16 negocios) se encuentran cerrados.

“No hay elementos policiales suficientes en Salamanca para atender las necesidades que se presentan; hay rumores de extorsiones, pero la gente que sufre de este tipo no los denuncian, pero que digamos que hay un caso concreto no, pero si hay rumores de que en algunos comercios los extorsionan, piden cuota o que algunos cierran por alguna situación, se presume que es por ello, así que un caso en concreto, no”, explicó.

Por último el presidente, de la asociación detalló que es necesario que se tenga un cambio en la cultura en cuestión de realizar los reportes que se presenten ante los casos de extorsión que se presentan en el municipio.