Comerciantes ambulantes piden apoyo

Comerciantes ambulantes solicitan apoyos para poder reactivarse luego de la contingencia sanitaria, pues señalaron que al ser comercio informal se sienten ignorados por las autoridades.

Piden apoyos para surtir sus negocios.

Con más de 20 años vendiendo en la calle, Rosario Castellanos Rosa asegura pasar por una de las peores crisis económicas a las que se han enfrentado, pues por un lado las pocas ventas y el aumento en los costos de la canasta básica les están repercutiendo.

Ante esta situación pide a las autoridades apoyos para este tipo de comercio que, al igual que el comercio establecido, está seriamente afectado.

“Quisiéramos que nos echaran la mano como comerciantes, sentimos que como no estamos establecidos no nos harán caso, pero también lo necesitamos, muchas veces dan apoyos pero son muchos requisitos que no siempre cumplimos, y es perder mucho tiempo en trámites que nos dejaría sin poder vender”.

Señalaron que aunque no pretenden que las reubiquen pues sus clientes ya las conocen y las buscan en este lugar, piden apoyo para poder surtir productos como maíz, verduras, fruta, desechables, pues esta mercancía de un año a la fecha ha incrementado su precio.

“Las ventas son malas y aunado a eso pagamos un precio por estar aquí, comencé pagando como 25 pesos y hoy pago 125, pero si no lo intento mi casa no me va dar para comer, por eso pedimos apoyo también para nosotros que somos gente de trabajo y sólo buscamos sacar para vivir” finalizaron.