Combatirán robos a transeúntes y a transporte público

Alejandro Jiménez Flores, director de Seguridad Pública Municipal, dijo que atenderá el tema de robos sobre el tramo carretero Salamanca-Celaya, cerca de la colonia La Cruz, en donde personal de transporte público han sido víctimas de estos asaltos a mano armada.

Local Cierra 2022 con pocas denuncias por robo a transeúnte

Ante los reportes de robos que han reportado personal de transporte público sobre la colonia La Cruz, así como en la carretera hacia el municipio de Celaya, esta zona se ha convertido en conflictiva, lo cual ha generado el miedo entre el personal de transporte público.

Estos hechos también se han presentado en la entrada a la comunidad de Valtierrilla, por lo que la ciudadanía ha generado diversos reportes sobre este tipo de acciones ilícitas.

Por ello, Alejandro Jiménez Flores enfatizó que se estará trabajando para inhibir estas acciones.

“Estamos trabajando intensamente en esta parte, porque si hemos tenido muchos reportes sobre un vehículo con torretas que se ha dedicado a realizar estos asaltos, vamos a tener una coordinación con Guardia Nacional división carretera, Sedena y nosotros ya que hay partes en donde nosotros no podemos intervenir, pero eso no significa que no se atienda”, enfatizó.

Jiménez Flores explicó que ante los reportes realizados por la ciudadanía acuden a la zona en atención a los reportes, pero no logran dar con los responsables. Desde el mes de diciembre a la fecha se han registrado 15 reportes sobre este tipo de actividades.

“Hemos tenido cerca de 15 reportes, desde diciembre a la fecha, esto es preocupante hemos acudido, hemos buscado la manera también tenemos una base de operaciones interinstitucional con SEDENA y Guardia Nacional recorriendo todas las zonas en donde se presenten estos hechos”, enfatizó.

En este mismo sentido, el funcionario destacó que en lo que respecta a esta zona se tiene una base con la cual se buscará reforzar el tema de seguridad en esta zona del municipio salmantino.