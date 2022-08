Colonos de Los Sauces sufren ola de robos a vehículos

Habitantes de la colonia Los Sauces se encuentran temerosos ante la constante ola de robos a vehículos que se presentan en la zona, ya que externan que no se presentan rondines por parte de los elementos de seguridad, lo cual obliga a los habitantes a no salir por la noche a las calles.

Habitantes de la colonia Los Sauces, han externado que durante los últimos días han sido víctimas de la delincuencia que se presenta en la colonia ubicada a un costado de la colonia San Javier, esto luego de que al caer la noche, los amantes de lo ajeno empiezan a hacer de las suyas, robando los vehículos de la zona.

Han robado diversos vehículos durante la madrugada lo cual genera miedo entre los habitantes

Algunos habitantes que se encuentran sobre la calle Mercurial, la cual es la principal de esta colonia, durante la noche, procuran no salir de sus domicilios “ya que es cuando más se empieza a notar la actividad sospechosa y yo prefiero no salir, afortunadamente a mi no me ha pasado nada, pero a algunos vecinos sí”, comentó María, habitante de la colonia.

Te puede interesar: Campesinos se manifestaron por altos cobros de la CFE

De igual manera, algunos ciudadanos de esta zona comentaron de manera anónima que durante el fin de semana, durante el transcurso de la noche se percataron de que habían abierto por lo menos tres vehículos.

“En solo lo que va este fin de semana en la colonia, abrieron tres vehículos sustrayendo las pertenencias como sonido, herramienta y otras cosas; los vecinos tomaran cartas en el asunto ya que no tenemos seguridad en la zona”, comentó el ciudadano.

De igual manera en la colonia El Belén, se continúan presentado este tipo de incidentes cerca de las tres y cuatro de la madrugada, en donde esta situación ha causado el temor de los habitantes y al igual que los habitantes de la colonia Los Sauces, prefieren resguardarse dentro de sus domicilios.

“Han estado cristaleando los carros robándoles las baterías, así como el audio, queremos pedir ayuda de las autoridades para que se realicen rondines de seguridad”, comentó Pedro.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Ante esta ola de inseguridad, durante la noche del pasado domingo en calles de la colonia San Javier, cerca de las colonias El Belén y Los Sauces, se presentó un ataque armado en contra de un hombre quien lamentablemente perdió la vida.