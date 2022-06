Colocan rejillas en medidores ante robos en Colonia La Gloria

Ante la nueva modalidad de robo de medidores de luz en la colonia La Gloria, la ciudadanía optó por colocar protectores alrededor de estas herramientas, con la finalidad de inhibir este delito.

De acuerdo a las versiones de vecinos del lugar, esta es la primera ocasión en que este tipo de ilícitos se presentan en la colonia antes mencionada y que ya se ha convertido en una problemática constante.

Aunque, señalaron que el hecho ya fue reportado a las autoridades correspondientes y se interpusieron las denuncias conducentes, sin embargo, su mayor preocupación radica en que pese haberse quedado sin luz, tendrán que seguir pagando, por ello, la única estrategia que encontraron fue colocar rejillas en los medidores, además de solicitar mayor vigilancia en la zona, para reducir este tipo de ilícitos.





Colocan rejillas en medidores de luz.





“Ese día eran como las 03:00 horas, escuché como se movía el portón y luego estaba uno parado cerca del medidor y le decía a otro que no se podía arrancar, en eso prendí la luz y enseguida corrieron hacia el boulevard, esto ya tiene bastante tiempo como unos 20 días que comenzaron estos robos”, explico Sonia.

Por su parte, Delia denunció que recientemente también fue víctima de los amantes de lo ajenos, pues de la noche a la mañana la dejaron sin luz, de manera inmediata acudió a realizar la denuncias correspondientes, pero sin aclaración de las repercusiones monetarias.

“Yo pensé que el mío era el primer robo, pero no fue así ya le había sucedido a otros, ya hice la denuncia a CFE para que no me lo cobraron y tardaron mucho en venir estuvimos insiste e insiste hasta que por fin llegaron a reponerlo”, indicó.

Los vecinos además señalaron que la presidenta de colonos, ya recabó la información suficiente para interponer las denuncias correspondientes, así como las maneras de operar de los amantes de lo ajeno, mientras tanto continuarán colocando rejillas en los medidores para evitar que se lo sigan robando.