Colegios de Médicos hace un llamado a no bajar la guardia

Ante las próximas fiestas de fin de año, la presidenta del Colegio de Médicos de Salamanca, Carmen Arizdey Rojas Hernández, hace un llamado a la población a que se sigan teniendo las medidas de salud presentes en los festejos.

El riesgo de que los casos de Covid-19 en esta temporada se disparen es muy latente, ya que con las fiestas de fin de año la gente hace caso omiso a las recomendaciones realizando reuniones masivas, haciendo que los casos de coronavirus puedan incrementar, puesto que no todos las personas presentan los mismos síntomas ya que se tiene que tener en cuenta que el virus afecta dependiendo del estado de salud de cada persona.

La presidente de colegio comentó que “no sabemos qué persona pueda tener el virus, ya que éste reaccionara dependiendo del sistema inmunología del portado, por eso es tan importante se sigan los cuidados que se han dado desde hace más de nueve meses, el uso de cubrebocas sigue siendo esencial ya que si no estás contagiado con éste lo puedes evitar, y si éstas pues igual puedes evitar que se contagien.

Las aglomeraciones y festejos religiosos que se han tenido en los últimos meses, si han hecho que las cifras aumenten, pues la gente no tiene los cuidados necesarios a la hora de tener sus celebraciones, la gente no entiende y no guarda sus medidas.

Por ello también es esta temporada invernal es importante abrigarse, tomar muchísimos líquidos, mejorar sus medidas de higiene el uso de cubrebocas fundamental, usar su gel, lavado de manos frecuentes y sobre todo evitar salir a lugares con mucha afluencia de gente.