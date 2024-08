Colectivos de víctimas piden apoyo del gobierno municipal con útiles escolares

José Gutiérrez Cruz, representante de los Colectivos Sembrando Comunidad; Memoria, Justicia y Comunidad; Familias Unidas de Víctimas de Feminicidio y de Personas Desaparecidas y Familias Unidas de Víctimas de Homicidio, acudió a las instalaciones de presidencia municipal para presentar un oficio solicitando una reunión con el edil salmantino con la finalidad de solicitarle apoyo en solidaridad con las víctimas que conforman los colectivos con útiles escolares, uniformes y becas.

“Hoy entregamos un documento aquí, que va dirigido al presidente César Prieto Gallardo para anunciarle que vendremos el próximo viernes 16 de agosto a las diez de la mañana cuatro colectivos para manifestarnos de manera pacífica porque solicitamos becas, uniformes y útiles como le corresponden al municipio, acorde a los artículos 41, 47 y 48 de la ley de víctimas del Estado de Guanajuato y recibimos respuesta de que solamente se les va a poder apoyar con útiles a los niños de víctimas; el año pasado se les apoyó a algunas familias con uniformes y útiles y este año que solamente se apoye con útiles, lo vemos como un retroceso”, explicó José Gutiérrez.

El representante de los colectivos indicó que a los que se les pide el apoyo, son hijos de personas que han sido asesinadas o desaparecidas en Salamanca, en donde buscarán tener una reunión con el alcalde César Prieto Gallardo.

“Esperamos que él pueda ver alguno de los niños que van a venir y que son los que necesitan las becas y uniformes y que no estamos pidiendo apoyo o programa y pedimos que se garanticen los derechos de las víctimas; son más de 200 niños, porque seguimos recibiendo personas; ellos ocupan el apoyo para la educación desde primaria hasta universidad”, indicó.

Gutiérrez Cruz comentó que luego de una llamada, “por teléfono dijeron que porque no hay presupuesto, entonces nosotros estamos viendo que hay otras políticas de atención con víctimas y creemos que es importante la terapia, vimos que la semana anunciaron algo de arteterapia con los niños de personas desaparecidas, eso es bueno, sin embargo cuando no tienen acceso a todos sus derechos, entonces la terapia va a tener pocos o nulos resultados porque no hay un ejercicio pleno de sus derechos”.

El representante detalló que solamente el año pasado se le hizo entrega de útiles y uniformes, sin embargo siguen faltando las becas. Indicó que si el municipio no tiene el recurso, es competencia del estado, el cual se ha solicitado desde el año pasado a ambos gobiernos.

“Venimos a dialogar, es urgente y necesario y venimos a que se haga un esfuerzo desde la presidencia para poder atender a los niños y niñas, vemos que hay varios programas y políticas que se están iniciando, se están identificando liderazgos, vemos que hay un esfuerzo para hacer las cosas bien, sin embargo pensamos que en esta parte falta la garantía de los derechos de las víctimas y por eso lo estamos haciendo y queremos hacerlo visible este problema”.

PRIETO GALLARDO REFRENDA SU COMPROMISO PARA APOYAR A CUALQUIER PERSONA QUE LO NECESITE

En este sentido, el funcionario destacó que en cuestión de los apoyos que se les brindarán a los niños y jóvenes para que continúen sus estudios, se están llevando a cabo los procesos correspondientes.

“Ya están en atención, lamentablemente algo que pareciera bueno muchas veces detrás de un grupo de personas que exigen algo que se le tiene que cumplir, hay personas que se benefician de otra manera. Ya se le están haciendo el trámite, no se les puede dar todo lo que exigen porque sino la administración se quedaría sin darle a otras personas, pero ya se les está respondiendo y dando el apoyo; la normativa así nos obliga a apoyar, lo haremos y esperemos que con el apoyo que les daremos las familias y los jóvenes puedan seguir estudiando. Son cerca de 100 familias que piden colaboración con el uniforme, mochilas y útiles escolares y se les dará el apoyo en la mayoría de lo posible”, señaló César Prieto Gallardo.

Para finalizar, César Prieto Gallardo indicó que, “a través de atención ciudadana recibimos a personas por cualquier cuestión se les brinda el apoyo. Cuando son situaciones realmente urgentes, nosotros analizamos y hacemos un estudio, les pedimos documentación para comprobar que realmente tienen esa necesidad y darles el apoyo. Esto está abierto a cualquiera, pueden ir de manera particular, y se les dará la atención de tener algún colectivo o un tema por el estilo”.