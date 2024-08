Familias de víctimas exigen apoyo con becas y útiles escolares ante la presidencia municipal

Integrantes de cuatro colectivos Víctimas de Homicidio y desaparición acudieron a las inmediaciones de la presidencia municipal para solicitar apoyo con becas, uniformes y útiles escolares, ante lo cual las autoridades municipales dijeron que se les daría una respuesta en un tiempo aproximado de tres semanas.

“Hoy en la mañana les marcaron para decirles que pasen el lunes al DIF por los útiles, no les han marcado a todas, cuando vinieron a traer la boleta o constancia de estudio no a todas se las recibieron la boleta o la constancia, pero sí, nada más otra vez con el tema de los útiles; se está alegando un tema de presupuesto, que porque hay cambio de administración cuando en realidad no la hay, pero los derechos no tienen nada que ver con el tema de los ciclos escolares, es decir se les puede dar las becas uniformes y útiles escolares, pero si no se puede dar en agosto, puede ser en septiembre o en octubre o noviembre”, comentó José Gutiérrez Cruz, representante de los Colectivos Sembrando Comunidad; Memoria, Justicia y Comunidad; Familias Unidas de Víctimas de Feminicidio y de Personas Desaparecidas y Familias Unidas de Víctimas de Homicidio

El representante de los colectivos de víctimas de desaparición señaló que es un derecho que ellos como familiares de víctimas lo merecen. Al igual este tema se le presenta en el municipio de Irapuato en donde se llevó a cabo una convocatoria para dar becas.

“Es un derecho, no se pueden someter a convocatorias, lo que ellos piden es que se les garantice ese derecho, no piden nada regalado, nada dado, solo piden que se les garantice los derechos. Aquí están los actores de los derechos para que se les diga si no se puede este mes para que se les diga qué mes se podrá dar las becas, uniformes y útiles que de acuerdo a la ley de víctimas, le corresponde al municipio”, indicó José Gutiérrez Cruz.

Ante la llegada a las inmediaciones del jardín principal, se reunieron poco más de 100 personas quienes exigen a las autoridades municipales se les brinde el apoyo con los útiles, becas y uniformes escolares.

“Es un municipio que ha recibido premios por la atención a víctimas, y entonces aquí tenemos a poco más de 150 personas, somos muchos más niños que estamos viendo un problema y aquí es donde debemos de ver por qué se está entregando. A mí me notificaron alrededor de 20 personas o 30 personas. Aquí podemos ver desde qué edad los niños se están quedando sin sus padres en el municipio de Salamanca”, señaló.

Al no tener alguna respuesta por parte de las autoridades municipales, los integrantes de los diversos colectivos, ingresaron a las presidencia municipal para obtener respuesta por las autoridades. Ante ello, madres de familia, han solicitado el apoyo por parte de las autoridades municipales, tal es el caso de la señora Enedina Saldaña, quien perdió a su hijo hace más de cinco años.

“El año pasado si nos apoyaron con útiles y uniformes,y en este año no nos han dicho nada, y ya van a entrar los niños a la escuela y no tenemos nada de respuesta, solo dejamos nuestros papeles y no hemos recibido nada. Traemos nuestros documentos pero nada de nada y por eso estamos aquí. Mi hijo cumplió cinco años para poder mantener a mis nietos 9 años, además con el apoyo de mi nuera que trabaja y echándole ganas salimos adelante. Es triste perder a un hijo, él era un hijo responsable y respetuoso y sí duele, es un hueco que no se llena con nada”, comentó Enedina Saldaña.

Por último Tania Mendoza, mencionó que “yo tengo dos años y medio que mataron a mi esposo y tengo que salir adelante por mis hijas, ha sido duro pero con la ayuda de mis padres hemos salido adelante para ellos. Esto es un proceso muy duro; Yo ya tengo dos años y medio y hace un año nos dieron uniformes que ni siquiera eran de las tallas, a una de mis hijas no les quedó y los útiles sí se los dieron pero lo que exigimos son becas y no solamente para una, sino para mis cuatro hijas porque con una beca no me bastaría para las cuatro”.

Luego de que ingresaran a la presidencia municipal, fueron atendidos por parte del Secretario Particular Martín de Jesús Morales Villa, quien se comprometió en atenderlos en un tiempo aproximado de tres semanas.