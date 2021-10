Colectivo de Búsqueda espera reunirse con alcalde César Prieto

La representante del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, Alma Lilia Rodríguez, busca reunirse con el alcalde César Prieto para pedir su apoyo en temas de seguridad y protección a las familias del colectivo al momento de realizar las búsquedas en campo.

El Colectivo está próximo a cumplir un año.

La vocera del Colectivo dijo que será el próximo martes cuando visite el palacio municipal, con el único fin de agendar una reunión con el alcalde César Prieto Gallardo, a fin de que conozcan las necesidades del Colectivo, ya que desde que tomó posesión como nuevo alcalde ha estado mandando mensajes al presidente y un asistente sin recibir respuesta alguna.

Local Buscará colectivo de búsqueda acercamiento con alcalde electo César Prieto

El motivo de la reunión es para solicitar seguridad y protección para las familias durante las inspecciones de búsqueda, así como la asignación de un lugar donde se puedan plantar árboles o, bien, un espacio para colocar el nombre de las personas desaparecidas en homenaje a su recuerdo.

“Sé muy bien nuestras necesidades y la de las familias que conforman el Colectivo, desde la administración pasada estamos pidiendo seguridad (…); no es posible que nuestro municipio no nos den el apoyo, ni de guardias, ni de protección en las inspección de búsquedas, sino que se tenga que traer de otros lados como Irapuato, y queremos que eso no se hagan caso aquí”, explicó.

Dijo que en caso de que no atiendan su solicitud realizará un plantón a fuera de presidencia municipal con el resto de las familias del Colectivo, con la finalidad de que se les escuche.

El Colectivo Salamanca Unido Buscando Desaparecidos está conformado por 60 familias y está por cumplir un año el próximo mes de noviembre.