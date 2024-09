Colectivo de búsqueda de Salamanca busca cuerpos en pozo

El colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos detalló que durante agosto se registraron por lo menos ocho casos de mujeres salmantina desaparecidas, además de que durante septiembre estarán trabajando en un pozo en el cual se han localizado al menos ocho restos de cuerpos y esperan sacar más, para con ello dar certidumbre y un alivio a las más de 280 familias que conforman el colectivo y que buscan a sus seres queridos.

“Ahorita en Salamanca en el mes de agosto se perdieron ocho mujeres, de las cuales una sola ha sido localizada con vida y de ahí pues no se sabe nada. Entonces eso es lo que tenemos, que también las mujeres estamos corriendo peligro, estamos hablando también de las que nos reportan, sin embargo, también la cifra la vemos en redes sociales, de cierta manera continúan las familias buscando a sus desaparecidos; sí falta mucha gente que no reporta por el temor o porque la persona que inmediatamente empiezan a mandarles y las amenazas”, dijo Alma Lilia Tapia, vocera del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos.

La vocera del colectivo salmantino comentó que ante estos hechos que han afectado a las mujeres salmantinas, vallenses, jaralenses y de otros municipios, el problema se agrava porque los familiares los familiares no reportan y por lo tanto los que reportan.

“Sí hay avances, como colectivo va lenta la cosa, pero sí está avanzando, no estamos estancados y también estamos llevando a cabo continuidad de las búsquedas”, dijo.

Continúa búsqueda de Lorena Cano

En lo que respecta a Lorenza Cano, para el colectivo también es de suma importancia el dar con el paradero de su compañera que formaba parte del colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos.

“Ahorita realmente tenemos esa prioridad. No es que sea más importante que los demás, pero queremos que también ya de verdad le echen ganas en este tema, queda pendiente la búsqueda para la primera semana de septiembre. En el caso Lorenzo seguimos en lo mismo, estamos en un pozo que nos ha costado mucho trabajo, estamos sacando otros pero no se ha concluido porque ahí había restos entonces vamos a cumplir la búsqueda se quedó tapada y llegamos pues vamos a volver a continuar y a sacar lo que hay y esperemos que aunque no sea lorenza que también los que encontremos pues sean de los que estamos buscando”, comentó la vocera del colectivo Alma Lilia Tapia

Ante los meses que han pasado desde la desaparición de Lorenza Cano, las integrantes del colectivo han perdido la posibilidad de encontrarla con vida, debido al móvil de los hechos que se realizó su privación de la libertad.

“De todos modos seguimos y vamos a seguirle, nosotros vamos a continuar aquí hasta encontrarlos, hasta encontrarla, vamos a buscarla y con la búsqueda de ella y con la de nosotros mismos familiares”.

“Vamos a prospectar con las buscadoras y posteriormente a venir a liberar el que esté ahí. En lo que va del año hemos encontrado algunas personas desde niñas, ya ven que han sido cuatro positivos de las muchachas que se han encontrado de hombres dos con vida también y de lo demás de largo de la cifra”.

Estas acciones que han logrado llevar a cabo las integrantes de este colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos son de gran aliento para las que lo conforman, así como el reciente hallazgo que se hizo en la comunidad Loma de San Antonio en donde se localizó el cuerpo de un masculino.