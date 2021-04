Colecta de juguetes y dulces en Cruz Roja

La Delegación de Cruz Roja Salamanca arrancó la colecta de Dulces y Juguetes 2021 con la que estarán recibiendo donaciones de estos artículos durante todo el mes de abril para intercambiar por sonrisas a niños de distintas comunidades.

Las Coordinaciones de Comunicación e Imagen, Damas Voluntarias, Veteranos, Juventud y de Voluntariado invitan a la población donar un juguete y dulces, los cuales serán entregados el próximo 30 abril en el marco de la celebración del Día del Niño.









Los juguetes se estarán recibiendo en las instalaciones de la Cruz Roja Salamanca todos los días hasta el próximo 29 de abril en horarios de 8:00 a 18:00 horas. Las donaciones podrán ser de juguetes nuevos o usados en buenas condiciones, que no estén rotos; no utilicen pilas y que no sean juguetes bélicos.

Las comunidades beneficiadas serán algunas ubicadas al norte de la ciudad como son Recuerdo de Ancón, Barrón, Xoconostle y La Compañía.