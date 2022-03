Colección de monedas y billetes antiguos: Un paseo por la historia

Carlos Uriel Vázquez Arredondo, es un adolescente de 13 años de edad, desde hace tres años se dedica a coleccionar monedas y billetes antiguos, actividad que también le permite adentrarse en la historia de México y otros países.

Fue a la edad de 10 años, cuando Carlos se interesó por la colección de monedas y billetes antiguos, pues aprendió a identificar en ellos detalles peculiares que no son visibles a simple vista y que le permitieron desarrollar su habilidad de observación, además de fortalecer sus conocimientos de historia.

“Lo que quiere representar cada moneda importante, porque cada una representa con una cosa, ya sea una fecha importante, sus personajes e incluso cultura y tradiciones, los detalles históricos y visuales que guarda cada moneda y billete es asombros”

Entre su colección de más de 120 monedas, todas con diferentes denominaciones de 5 o 10 centavos de 1930 y otras tantas que son actuales, pero muy difíciles de encontrar como son las monedas de 20, en el caso de los billetes tiene de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos, siendo el más antiguo del año 2010, además de contar con dinero de Estados Unidos y Honduras.

Gracias a su familia Carlos, es como comenzó con la colección de monedas, pues todo inició cuando su hermana le regalo unas monedas antiguas, cada uno de sus elementos fue llamando su atención hasta quedar fascinado con ellas y convertirse en uno de sus principales pasatiempos, que se fue acrecentado con el paso del tiempo

“Un día mi hermana me regalo unas monedas y comencé a notar sus diseños y valor así que las guarde, luego un día que fueron a acomodar la casa de mi abuelito, mi familia encontró botecito lleno de monedas antiguas y me las dieron, en el caso de las monedas las obtuve de mi mamá que en su negocio luego le sale unas que otras conmemorativas y las guardo lo mismo sucede con los billetes, en el caso de los billetes de otros países, algunos me los dan mis tíos y otros me los prestan ” explico.

Luego de tres años coleccionado billetes y monedas antiguos de México, Carlos busca enfocarse en conseguir el dinero que circular en otros países, una meta que espera se cumpla una vez que sea mayor.