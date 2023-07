Colaboraré para que el PAN deje de gobernar: Bárbara Botello

Barbara Botello Santibáñez, expresidenta de León Guanajuato, no descartó participar en el proceso electoral de 2024; sin embargo, dijo que su trabajo ahora está enfocado en formar grupos de apoyo para Morena, pues el objetivo es que en el próximo año haya alternancia tanto en el gobierno estatal como en los municipios en donde aún gobierna el Partido Acción Nacional.

En rueda de prensa durante su visita a Irapuato, Bárbara Botello señaló que independientemente de si decide o no buscar algún cargo público en 2024, luchará porque en Irapuato y en el estado exista una alternancia en los gobiernos y así puedan brindar nuevas oportunidades a quienes en las últimas administraciones hayan quedado desprotegidos.

“Es momento de una transformación para Guanajuato, en la que todas y todos debemos participar, llevar el mensaje de la conciencia social y sobre todo alzar la voz ante cualquier atrocidad”, comentó.

Declaró que simpatiza con el partido Morena y de incluirse de nuevo en la política para este 2024 lo haría únicamente con este partido, con el cual mantienen grandes afinidades en principios y forma de trabajo; sin embargo, manifestó que su prioridad actualmente no se centra en conseguir alguna candidatura, “pues aún no es tiempo”, manifestó.

“Sólo busco sacar al PAN de Guanajuato, en todos los municipios y voy a participar incluso en la trinchera más modesta, estoy con Morena, no me he registrado, pero coincido con sus principios y su trabajo”, comentó.

Bárbara Botello tuvo una reunión con otros simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional, también estuvieron presentes ciudadanos que dialogaron sobre distintos temas sociales.

Uno preocupación que manifestó Botello es el gasto del recurso público con fines electorales por parte de la oposición, a lo cual estarán al pendiente para levantar las denuncias correspondientes

“Hemos ya denunciado a la Fiscalía distintos actos de corrupción, nos batean porque no somos parte, ha habido una persecución, yo tuve 56 denuncias entre civiles, penales y administrativas que pude ganarles, pero hay enojo y molestia, una situación que me obliga a seguir participando, porque lo que hicieron de utilizar las instituciones para dañar y merecen que se vayan de Guanajuato, Estaré ahí para que nunca le pase a nadie lo que me pasó a mí”.