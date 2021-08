Cobra Covid-19 la vida de 25 comerciantes del mercado Hidalgo, en Guanajuato capital

Guanajuato, Gto.- El Covid-19 no solamente ha dañado la economía de los comerciantes del majestuoso mercado Hidalgo de Guanajuato capital, pues la enfermedad ha cobrado la vida de al menos 25 comerciantes.

A más de un año de que se decretó el estado de emergencia, uno de los sectores más afectados económicamente ha sido el de los pequeños comerciantes, la capital y sus mercados no son la opción.

Roberto Loya Mendoza, representante del gremio comercial del mercado Hidalgo, mencionó que los daños económicos sí se han reflejado en las finanzas de los más de 240 comerciantes del recinto.

Sin embargo, la tristeza ha colmado las paredes del icónico punto comercial, pues entre 25 o incluso 30 comerciantes han perdido la batalla contra el virus procedente de Asia.

“En cuestiones, que eso es más importante, que es la vida de una sola familia se nos fueron cuatro personas, en las otras ha habido una o dos, y esto realmente si sumamos toda la cantidad de personas, estamos hablando de cerca de 25 ó 30 de los cuales ya no están con nosotros”.

Sin embargo, Roberto Loya comentó que la muerte de los compañeros comerciantes no es prueba para algunos de los integrantes del gremio, quienes aún son incrédulos ante la crisis sanitaria que ha afectado a todo el mundo.

Es precisamente un sector de los comerciantes quienes han olvidado las medidas de sanidad, quienes creen que el virus no existe y quienes han ponen en riesgo a los ciudadanos por la poca aplicación de los protocolos.

“Me da tristeza porque no hemos tomado esas medidas que debemos de tomar, y usted lo puede constatar, hay gente en estos momentos que no cree que hay una pandemia, que no cree que exista lo que está pasando, y esto nos genera un problema muy fuerte por que son los que más contagian a la gente”.

El comerciante recordó que a principios de la pandemia se colocaron filtros en las puertas del mercado, pero por diversas cuestiones el programa quedó en el olvido.