Coaliciones deben buscar el bien común y no sólo llegar al poder: Obispo

Las coaliciones políticas parecieran darse más por el objetivo de obtener el poder que de buscar el bien común de las personas. Así lo señaló el obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, quien llamó a la clase política que participará en el proceso electoral de 2021 a dejar de lado la conveniencia personal o partidista y establecer un programa para solucionar los problemas de la sociedad actual.

Luego de que se anunciara una posible coalición entre PRI, PAN y PRD de cara al proceso electoral de 2021, el Obispo de Irapuato señaló que eso no debe extrañar, pues hay coaliciones como Morena y Encuentro Social, donde si bien son ideologías opuestas, siguen aliados ambos partidos, aunque pareciera que sólo con la intención de permanecer ambos en el poder.

Enrique Díaz Díaz | Obispo dela Diócesis de Irapuato

“Por desgracia nuestra política, nuestros políticos no son a veces muy congruentes con el pensamiento y no me refiero solamente a PRI o PAN, pensemos ahorita en Morena, cuánta gente tiene del PRI, del PAN y de otros partidos, como que no interesan tanto unos ideales sino el poder, como que no interesa tanto lo que queremos y el bienestar del pueblo, sino asumir lideratos”, expuso.

Por ello, exhortó a la clase política a establecer una agenda que verdaderamente busque el bien común de las personas, más que el hecho de conseguir el poder.

“Mi invitación sería la búsqueda del bien común, más que de la propia ideología; si PRI, PAN u otros se unen, que sea en el respeto al bien común, que es lo más importante, porque si vemos las alianzas, todas las alianzas, pensemos Morena y PES ¿qué tienen en común? Sin embargo están en unión; necesitamos buscar el bien común que la propia conveniencia personal como partidista”.