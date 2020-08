Clases por televisión pega a las papelerías

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunciara el inicio del ciclo escolar 2020-2021 de manera virtual, comerciantes del sector se dijeron preocupados pues los escolares no están teniendo demanda.





Juan Ángel, comerciante dedicado a la venta de calcetas escolares y ropa interior explicó que “esta era una buena fecha para recuperarnos en las ventas. Lo que más consumían eran calcetas, principalmente blancas y las licras que se usan con el uniforme. En otros años hasta 16 paquetes de calcetas vendía a la semana, ahora solo pediré medio paquete de una talla que me falta”.

Ana María se dedica a la venta de calzado y sostuvo que “esta era la temporada del calzado escolar, ahora no he vendido un solo par. Por fortuna como estaba la pandemia no surtí nuevos modelos. Estoy ofreciendo el que ya tenía”.





Ana se dedicaba a la venta de etiquetas y plásticos para forrar libros. "Yo vendía esto solo por temporada. Ahora estoy ofreciendo lo que tenía en stock pero la gente no compra. Si los niños no entran a clases, los padres no le ven caso a compara estos artículos".

Con este inicio de clases virtual son varios los sectores económicos que se ven afectados y que veían esta temporada como una esperanza de recuperación para sus finanzas.