Clases en línea son demasiado pobres

Universitarios y profesores del sistema educativo manifestaron que las clases en línea han simbolizado todo un reto durante esta contingencia, pues han tenido que trabajar al doble y a su vez esto les ha dificultado un aprendizaje más rico.

El estudiante universitario César Juárez, dijo que “pues la neta está bien que quieran seguir con la educación a pesar de la contingencia. Pero la verdad se está viendo muy mal la situación ya que las clases en línea son muy pobres, casi no hay retroalimentación, como lo habría en un salón de clases”.

Por su parte, Lizbeth Vargas Pacheco, estudiante de Administración señaló que “Ha sido muy difícil, porque los profesores tratan de que sigamos aprendiendo virtualmente, no nos pasan ninguna, nos están dejando mucha tarea, y claro nos mandan documentos en los que nos podemos apoyar pero todos nos dejan bastante





Entonces se junta mucha, la verdad si me estreso más de lo que me solía estresar yendo diariamente a clases presenciales, aparte hay profesores que no saben cómo manejar bien todo con respecto a la tecnología y tardaron demasiado en contactarnos para trabajos, entonces cuando nos contactan nos dejan de un día para otro el doble de trabajos”.

“Alumnos y maestros nos estamos configurando a nuevas oportunidades, todo cambio genera miedo, situaciones emocionales complejas, cambio de rutina para todos los involucrados”, dijo Betzabel Tamayo Castorena, docente y directora de carrera de Comunicación.

Esta modalidad de clases en línea, se estableció durante la mitad de la fase 1, por la contingencia del nuevo coronavirus, tras anunciarse la suspensión de clases de manera presencial en las aulas, como una medida para evitar el crecimiento de casos de Coronavirus en el país.