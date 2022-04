Ciudadanos siguen sin denunciar la tarifa no autorizada del transporte público

A más de un año de que aumentó la tarifa de transporte público de manera arbitraria y a pesar de las inconformidades por parte de los usuarios, sigue sin haber reportes ciudadanos denunciando estas acciones.

En este sentido, Daniel Pérez Sequera, director de Tránsito y Vialidad, señaló que para poder sancionar necesitan que los ciudadanos externen su inconformidad por estar pagando la tarifa no autorizada.

“Nosotros emitimos las infracciones cuando el ciudadano nos lo reporta, porque de otra forma para nosotros es muy difícil (…) Nosotros no tenemos reportes constantes de ciudadanos por el cobro no autorizado de la tarifa, y si hay alguno que otro son esporádico, pero no son constantes, mientras el ciudadano no nos haga saber su inconformidad por estar pagando de más pues nosotros no podemos actuar”, señaló.

Hace más de un año se comenzó a cobrar 10 pesos.

Detalló que para poder proceder es necesario contar con los elementos necesarios para poder intervenir a favor del ciudadano, ya sea por vía telefónica o por escrito ante la oficialía que se ubica en la calle Andrés Delgado 216. Cabe señalar que es importante se dé el número de la unidad para poder realizar la inspección.

De acuerdo al reporte de multas emitidas por la Dirección de Vialidad, durante el primer trimestre del año se levantaron 204 infracciones, de la cuales 149 fueron al transporte público,tres a unidades de transporte de personal, ocho infracciones a particulares y 44 para taxistas.