Ciudadanos califican como abusivo precio de cerveza

Ante el cierre de las empresas productoras y distribuidoras de cerveza, el abasto se ha visto disminuido y los precios se han disparado, sin embargo los consumidores continúan adquiriendo esta bebida de contenido alcohólico.

Frente a esto, en encuesta realizada, los salmantinos calificaron como un abuso el que se eleven los precios de 75 a 100 pesos el seis de envasados en lata.

“El precio de la cerveza, he escuchado por algunos comentarios de amigos que si esta excesivo, pero yo creo que como no hay establecimientos (depósitos de cerveza) abiertos, a veces algunas personas se exceden con el precio”, dijo, José Pérez, de 28 años de edad, quien es desempleado.

“Yo soy consciente que el elevado precio se debe a todo lo que está pasando (Covid-19) y que hay menos realización del proceso, pues yo creo que no es abuso porque esto sucede cada vez que algo se escasea”, dijo, Carlos de 19 años de edad, quien es empleado en una carnicería.

“Yo sí creo que esta medio mal, porque aunque sé que no es producto de primera necesidad, pero, pues si como que son cosas que no pueden elevar todo el precio”, dijo Aura Mejía, quien tiene 23 años de edad y es ama de casa.

“Yo como no tomo, la verdad me da igual en cuanto se venda, ya que no es un producto de primera necesidad, por lo que no lo compro”, dijo, Martín Gallardo de 40 años, quien es Obrero.

“Pues yo no tomo Cerveza, pero siento que es un abuso el hecho de que las den más caras” expresó Juan Ramírez, de 56 años de edad, quien es Jubilado.

“Yo creo que el precio elevado, está mal y pienso que es una exageración el vender la cerveza tan cara, pues antes pagaba por la de lata hasta en 70 o 75, pero ahora ya está en 100”, dijo, Juan Antonio, quien es taquero.

Teresa, de 18 años de edad, es empleada de una tienda de abarrotes, dijo que “no hay problema del precio y que se escaseé (la cerveza), ya que no es productos de primera necesidad, además de que no me gusta”.

Pese a que se trata de un producto que no es de primera necesidad, la cerveza sigue comprándose al precio en el que se oferte, aun así, los ciudadanos manifestaron que el costo, en el cual, se vende en la actualidad es elevado y puede parecer un abuso, otra parte de la población, señaló que comprenden la situación, por la que pasan los depósitos, debido a la escasez del producto, tras el cierre de plantas cerveceras por la pandemia del covid-19.