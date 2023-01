Ciudadanía salmantina denuncia falta de recolección de basura en diversas zonas

Ciudadanía salmantina comenta que no durante el fin de año en ciertas zonas de la ciudad no se llevó a cabo la recolección de basura.

Durante la noche del 31 de diciembre la ciudadanía salmantina tuvo a bien por sacar los desechos del hogar, para que sean trasladados por el sistema de recolección de basura hacía el relleno sanitario.

Durante estas fechas decembrinas en el municipio salmantino se llega a incrementar a un total de 200 toneladas por día, esto derivado a la gran movilidad que se presenta durante estas fechas en el municipio.

En entrevistas anteriores el Director General de Servicios Públicos Municipales, Alejandro Meneses Molina, enfatizó que no se suspendería el sistema de recolección de basura, esto para que la ciudadanía no presente esta problemática ambiental y no se genere una mala imagen en las calles de la ciudad salmantina.

Ante dichas declaraciones, habitantes de algunas colonias del municipio salmantino, denunciaron que no vieron pasar al camión recolector, lo que generó que en algunas calles del municipio se presentaran problema sobre la recolección de basura.

“No vimos que pasara el camión recolector de Basura, por la calle Álvaro Obregón Sur, y en toda esta avenida, así como en otras calles se pudo constatar que se encontraba una gran cantidad de basura sobre las calles; quizá se pudo cambiar el horario en el que pasa el camión recolector, y esperamos que eso haya sido”, explicó el ciudadano Omar.

En otras zonas del municipio, en donde se presenció esta supuesta falta de atención del sistema recolector de basura, fue sobre la calle León, Zona centro de la ciudad. De igual manera, las calles se pudieron ver con una gran cantidad de basura, misma que se generó tras la explosión de pirotecnia, lo que genera una mala imagen en la ciudad.

