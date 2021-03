Cirio pascual, elemento más buscado por la feligresía

El cirio pascual es uno de los elementos de la iglesia católica más buscados por la feligresía durante la Semana Santa, para esta temporada su venta comienza a incrementar desde el Jueves Santo.

El Cristo negro es el segundo artículo más vendido.

Para los vendedores de artículos religiosos, la Semana Santa o Semana Mayor como también se le conoce, es la época donde se genera una mayor afluencia de personas a estos negocios, que comienzan el lunes y se intensifica durante el Jueves y Viernes Santo.

La venta del cirio pascual se incrementa en Semana Santa.

Enrique Montecillo, propietario de la tienda de artículos religiosos más antigua de la ciudad, señaló que el cirio pascual mediano es el artículo que más se vende en esta época, seguido de la figuras del Cristo negro, estampas y novena.

“Las ventas son más bajas de lo normal, por eso no me surtí, ya que es difícil calcular cuánto tiene de existencia los cirios, sin embargo aunque los ingresos han disminuido no se comparan al año pasado, ya que por estas fechas estábamos cerrando”, explicó.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Sigue restringido el acceso a panteones

La venta de este y otros artículos han disminuido más del 50% en comparación con un año donde no hay pandemias.

El cirio pascual es considerado uno de los elementos más expresivos de la vigilia del Sábado Santo, el cual está marcado por diversos símbolos entre los que se destacan la luz, llama, cruz, clavos, fuego, alfa y omega, año y cordero.