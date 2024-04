Cinco recomendaciones que no debes hacer durante el Eclipse

Fotos: Paul Witrago / El Sol de Irapuato

Irapuato, Gto. En Irapuato se vive la emocionante oportunidad por ver el eclipse solar, este 8 de abril, aunque sabemos que en esta región no será total, pero será un eclipse parcial al 75 %, suficiente para que algunas personas también se sientan atraídas por conectarse con esta naturaleza de la conjunción de estos astros.

No utilizar lentes de cámaras

Los expertos han señalado y recomendado ya en varias ocasiones que observar el eclipse solar directamente y sin la protección adecuada no es seguro, ya que esto puede provocar lesiones oculares o daños temporales en la vista, si es verdad, existe una gran curiosidad por ver el sol directamente en esta situación extraordinaria como lo es un eclipse solar y la gente aunque existe mucha información de cómo apreciarlo las personas no les importa y utilizan cualquier medio para observar el Sol directamente.

No utilizar ningún tipo de filtro que no sea el indicado para observar estos fenómenos

La observación sin lentes certificados puede afectar los fotorreceptores de la retina, produciendo manchas que nublen la visión e incluso una ceguera total.

No observar directamente al Sol por tiempos prolongados

No utilizar lentes de sol para ver el eclipse directamente.

No utilizar filtros de cámaras, estos se dañarán al instante.

No utilizar para ver el sol binoculares o telescopios

No utilizar películas de rollos o de radiografías.

Otras herramientas que no son las indicadas y ni seguras son los lentes oscuros o de sol como se les conoce, ni los filtros de una cámara, menos binoculares o un telescopio porque estos haría efecto lupa en el ojo y además se dañaría casi al instante los ojos, cualquiera de estos no son seguras para ver este fenómeno, se reitera, el uso de estos instrumentos no son seguros para ver el sol directamente y puede provocar lesiones en la retina.

No observar el Sol a simple vista

En este sentido, se alerta sobre los riesgos de ver este eclipse sin medidas de cuidado, ver al sol durante este eclipse sin protección, incluso con un tiempo corto. Ver el sol directamente puede causar daños irreparables a los ojos.

Por ello, los expertos en esta materia hace una invitación a la ciudadanía de hacer caso para evitar daños irreparables en la vista sea responsable ante esta situación.