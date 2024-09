Inaugura mural que promueve el cuidado ambiental y la lucha contra las adicciones

En el Centro de Integración Juvenil (CIJ) se realizó la inauguración del mural para promover el cuidado del medio ambiente, construir paz y ayudar en el combate de las adicciones.

A través de una convocatoria de las unidades operativas de CIJ, se realizó la invitación para participar en el concurso “Pintando el medio ambiente”, participando la oficina de Salamanca con jóvenes pacientes del centro.

El objetivo de este proyecto, es promover e impulsar la rehabilitación y reinserción social por medio de la creatividad artística de pacientes, familiares y voluntarios.

El mural fue realizado en la parte trasera del CIJ, participaron ocho personas entre los que se destacan pacientes, voluntarios y personal de la Casa de la Cultura, el trabajo fue realizado en dos meses, el cual día día fue reflejando el talento de cada participante.

Para Javier, quien es paciente del centro, fue un gran reto, el cual dudó de sí mismo que pudiera tener estos dotes; “me ayuda en la rehabilitación, me desestresa, me ayudó mucho, cuando empezamos yo dije que no podría lograrlo, al pasar el tiempo fui viendo mi felicidad, la cual se fue al 200%, agradezco a mi familia por el apoyo”, comentó.

Santos, otro de los pacientes fue quien realizó una de las pinturas a lo que él llamó “reforestación”, indicando que espera que su dibujo aporte mucho; “ me quitó mucho el estrés el borrar los grafitis y plasmar un dibujo que espero y aporte a la ciudadanía, me quite mucho estrés, llevo 6 meses en tratamiento y me ayudó el poder sacar mi lado artístico”.

María Elena Becerra, directora del Instituto informó que el mural se encuentra entre los 10 mejores realizados a nivel nacional, por lo que espera en octubre que es la premiación estar dentro de los tres lugares para recibir el mejor de los reconocimientos y hacérselo llegar a los participantes.