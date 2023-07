Cifra negra de delitos patrimoniales podrían ser de hasta 80%

IRAPUATO, GTO.- Los delitos patrimoniales son un tema que debería ser ampliamente reconocido por la población, pues los robos son muy comunes en varias zonas del país; sin embargo, se estima que la falta de denuncia no ha dejado ver las cifras reales de incidencia y por tanto ha hecho que las estrategias de prevención y combate no sean tan efectivas como pudieran llegar a ser.

Hernán González Baqueiro, presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia de Irapuato, aseguró que tan solo en este tipo de delitos se estima que la cifra negra representa un 80% de todos los robos cometidos, una cifra alarmante, si se toma en cuenta que cada uno de esos delitos, no han sido investigados o han resultado en alguna consecuencia jurídica para quien los lleva a cabo.

"Si me ocurre un delito, llamo a policía y los elementos toman datos, reportan, pero si el ciudadano no va al Ministerio Público no sucedió nada, no cuenta estadísticamente y no hay consecuencia para el delincuente", dijo.





En las mesas de Seguridad y Justicia promueven la cultura de denuncia entre la población.





En referencia a ello, Hernán González Baqueiro mencionó un caso que tuvo a la vista durante un ejercicio de seguridad realizado aproximadamente hace cinco años, donde realizaron el análisis de las zonas que más tenían delitos patrimoniales, resultando la más afectada el Fraccionamiento Floresta, sin embargo, al acercarse para dialogarlo con los vecinos, muchos ni siquiera estaban enterados de esto.

“Falta mucha información, que el ciudadano se involucre en lo que sucede en su colonia y que hay que hacer ante ello, vivimos en sociedad, pero muchas veces no sabemos cómo opera”, refirió.

Añadió que actualmente la ciudadanía tiene un poco más de sensibilidad a la cultura de denuncia, sin embargo, todavía falta difusión, algo que desde las Mesas de Seguridad y Justicia han procurado en distintas colonias, comunidades e instituciones desde las educativas, laborales y hasta religiosas que se los han solicitado.









En los esfuerzos por hacer algo normal la denuncia de delitos, han promovido una aplicación desarrollada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato (FGEG), la cual se llama “Procurapp”, por medio de la misma se puede generar un reporte ante el Ministerio Público de forma más fácil, y por medio de esta se canaliza a la oficina correspondiente.

La aplicación se encuentra disponible en la PlayStore de forma gratuita y contiene varios apartados, como uno para revisar el estatus de las denuncias, para solicitar constancia de antecedentes penales, agendar citas, constancias de revisión vehicular e información sobre perfil genético, entre otras.









“Aunque por medio de la aplicación no se abren las carpetas, sí se inicia el proceso y es en cuatro pasos, subir foto de por dónde se cometió, describir qué pasó, poner un teléfono de contacto y el domicilio y con eso se envía reporte a Guanajuato, te llaman, confirman y te canalizan para que vayan agentes y busquen huellas.

Ya el que se abra la carpeta, aunque no haya detenido, sí habrán huellas vinculadas al delito, sabemos que los delincuentes muchas veces cometen errores y así se puede vincularlos”.