Cierran restaurantes, panteones y florerías

Panteones, florerías y restaurantes no deberán funcional el próximo 10 de mayo en el estado; incluso, estos establecimientos tendrán prohibida su apertura del 8 al 12 de mayo, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez.

El secretario de Salud de Guanajuato envió un fuerte mensaje a la población guanajuatense y dijo que si continúa la movilidad de personas en la calle como en los últimos días, donde se han relajado las medidas de sana distancia, habrá casos de mamás y de personas infectadas con coronavirus durante los 14 días posteriores al Día de las Madres, lo cual elevaría la cantidad de contagios e incluso de muertes de personas.

DATO....

Los panteones de los 46 municipios estarán cerrados del 8 al 12 de mayo.

“Si quieren mucho a su mamá, no salgan ese día, no la visiten, puede ser una llamada, un mensaje, pero eviten en lo posible reuniones, el 10 de mayo es una festividad muy fuerte en el país, visitan a la mamá los nietos, los hijos y lo hemos dicho, la gente joven, los niños pueden no desarrollar síntomas de la enfermedad, pero sí ser los vectores, los transmisores, entonces la mayor muestra de amor a una madre ese día es cuidarla, protegerla y evitar esas reuniones”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato.

DATO....

Las florerías y los restaurantes tendrán la posibilidad de hacer envíos a domicilio o de lo contrario deberán estar cerrados del 8 al 12 de mayo.

Por ello, Daniel Díaz Martínez dijo que del 8 al 10 de mayo, las florerías, los restaurantes y los panteones deberán estar cerrados y para ello han hablado con los alcaldes de los 46 municipios, para que no relajen la vigilancia en este sentido.

DATO....



“No se van a enfermar ese día, pero en las dos semanas después se podrían morir mamás por recibir la visita del nieto, del hijo, de los parientes”.





Daniel Díaz Martínez | Secretario de Salud de Guanajuato

El Secretario de Salud explicó que si los establecimientos como restaurantes o florerías quieren aprovechar ese día para vender, lo tendrán que hacer sólo con la modalidad de envío a domicilio, pues la intención es evitar aglomeraciones como la que se vio en varias partes del estado durante el Día del Niño, donde se veían largas filas en negocios como pizzerías, echando por la borda todo lo referente a las acciones de la Jornada de Sana Distancia.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Van 39 guanajuatenses fallecidos por Covid-19

Local Explica IMSS protocolo en el tratamiento de cadáveres por Covid-19 o sospecha

“El fin de semana se relajaron bastante las medidas por parte de la población y eso lo que va a hacer es que las personas que se contagiaron ese día, van a manifestar signos y síntomas a los 14 días posteriores y así ellos, en ese momento que estuvieron conviviendo con las personas, van a ir prolongando en este momento la cantidad de personas y la pandemia se va a prolongar en el estado”.