Cierran primaria Juan B. Diosdado por caso positivo de covid en la capital

GUANAJUATO, Gto.- El retorno a clases presenciales de los más de 1 millón de escolares en la entidad, reportó el primer incidente y corresponde al caso positivo de uno de los docentes de la primaria Juan B. Diosdado en la capital del estado, y obligó a las autoridades a cerrar la primaria por 14 días en tanto se descarta un brote en la institución.





Docente en la capital da positivo de COVID-19.





Lo anterior fue confirmado por la secretaria de Educación del estado (SEG) a través de su despacho de prensa quien corroboró la información previamente difundida por padres de familia.

En el escueto boletín se comunicó sobre el caso positivo, así como las acciones emprendidas, que tiene que ver con el cierre total de la primaria y la puesta en marcha del plan de estudios a distancia.





Suspenden clases hasta el 14 de septiembre.





No obstante, al momento no se ha informado por parte de la dependencia estatal a qué grupo atendía el docente, si contaba o no con su esquema de vacunación, y el número de personas con el que habría estado en contacto.

“Por medio del presente se comunica a toda la comunidad educativa del plantel que debido a un caso diagnosticado positivo de COVID 19 de un docente del plantel y siguiendo el protocolo establecido en la Guía de salud para el buen regreso a clases, se hace de su conocimiento que la escuela cerrará sus puertas por 14 días e iniciará la atención a los alumnos de manera virtual. Las clases presenciales se reanudarán el próximo martes 14 de septiembre del presente año”, (sic).