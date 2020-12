Cierran más temprano negocios por temor a la inseguridad

Las ventas en los sectores del comercio, servicios y turismo han resentido pérdidas al registrar una caída en los niveles de consumo debido a la inseguridad. Muchos negocios de productos cárnicos y de refacciones automotrices han tenido que cerrar más temprano debido al temor de ser victimas de ilícitos.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Francisco González Mijes informó que aunque desde hace 15 días no han recibido llamadas de extorsión por parte de la delincuencia organizada sigue prevaleciendo el temor.

Hasta la primera quincena de noviembre, dijo, se tenía registro de negocios afiliados a la Canaco que habían tenido que cerrar y luego a finales del mismo mes se reactivaron.

“De nuevas extorsiones no he tenido conocimiento. No han acudido de forma personal o telefónicamente a manifestarlo en ese sentido....Hay personas que reaperturaron y están temerosas que vayan nuevamente a a atentar. No tengo (conocimiento de nuevos casos) en lo que va de esta semana y la pasada.

Quienes habían estado siendo víctimas de amenazas de extorsiones, señaló, fueron algunos comerciantes de los sectores de productos cárnicos y de refacciones.

Expresó que las ventas han caído ya que muchos comercios se han visto en la necesidad de cerrar más t4emprano sus ventas al público.,

Pide cumplir con protocolos contra Covid-19

En el tema del Covid-19 el dirigente de la Canaco hizo un llamado a la ciuadanía a que colabore cumpliendo cpon los protocolos sanitarios y evitar que se pase a semáforo rojo y se retorne a un nuevo confinamiento.

Esto representaría tener condiciones “desastrosas” para todos los sectores productivos y para la economía en general cayendo nuevamente el empleo.

“Si de por sí habrá un cierre de año muy difícil, con ello el comienzo del año (2021) sería doble de difícil.... Por lo que la ciudadanía debe respetar las medidas sanitarias y no echar en saco roto disposiciones de las autoridades sanitarias”, finalizó.