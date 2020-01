Cierran año sin crecimiento económico

Raymundo Gómez presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca menciono que 2019, queda como uno de los peores años para empresarios salmantinos pues se registro cero crecimiento económico situación que no se veía desde hace muchos años.

El presidente del consejo menciono que este 2019 se registro cero crecimiento económico en la ciudad, hubo cierre de negocios, las grandes inversiones que se habían prometido no llegaron, no hubo un plan de inversión. Se hablo de una inversión de cinco millones de pesos en la empresa paraestatal que no fue como lo esperaban, además de que en no hubo creación de nuevos empleos sin mencionar la falta de obra pública.

“La inversión en la empresa paraestatal fue muy gradual, los trabajos se hicieron internos no se dio oportunidad a empresas para licitar, esto era una fuente importante de trabajo para salmantinos que sabemos tienen una mano de obra calificada y muy especializada”. Comento Raymundo Gómez

Agrego que este año fue complicado, debido a que no existió acercamiento entre autoridades y empresarios, aunado a los temas de seguridad que tiene el municipio; agrego que para este 2020 también se vislumbra un año muy atípico pues no ven un rumbo definido.