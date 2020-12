Cierra Gobierno Municipal 2020 con finanzas sanas

El Gobierno Municipal cerrará este ejercicio fiscal con finanzas sanas y recursos suficientes, “Esa es la diferencia de un gobierno bien hecho...por ahí dijeron que se tenía un mal gobierno. Se equivocan.,”, afirmó la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz.

En el marco de un recorrido que realizó por calles perimetrales del Mercado Municipal para acompañar a la senadora Antares Vázquez Alatorre, quien compartía con la ciudadanía datos sobre su segundo informe de actividades legislativas, la alcaldesa dijo que “si un mal gobierno es que tengamos finanzas sanas y que da garantía para que todos los trabajares de presidencia cuenten en todo lo que a sus derechos corresponde, pues que pena... confundir un mal gobierno con un buen gobierno”.

Luego hizo alusión a los malos gobiernos municipales de extracción panista en relación al tema de la empresa constructora Dinámica del Hábitat en donde se perdieron, dijo, más de millones de pesos a cargo del erario público municipal.

Sostuvo que este gobierno se sujeta a los principios de austeridad y transparencia, por lo que tiene finanzas sanas y recursos suficientes “para sacar los compromisos que Bety Hernández ha hecho...”.

Reiteró Hernández Cruz si intención de competir para ser reelecta al Gobierno Municipal, pero “esperaremos los tiempos y las decisiones que se tomen con relación a la elección. Yo estoy puesta como lo he venido señalando y esperamos nada más que se den los tiempos”.

Manifestó que en su recorrido por las calles que confluyen al Mercado Municipal Tomasa Esteves en compañía de la senadora la respuesta de la ciudadanía es muy positiva... a mi me daría mucha pena si la senadora recibiera una ofensa o un desaire y, al contrario hemos recibido apoyo, respaldo y la mayoría de los ciudadanos están avalando el trabajo que venimos haciendo”.

Sobre el Plan Salamanca dijo que recién se presentó un escrito a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informándole de las denuncias en relación al tema de diversos incendios en en el terreno donde se asentaba la empresa Teckchen.

Expresó que se ha “...insistido en que el plan (Salamanca) no decaiga...Para nosotros las autoridades son el estado y la federación, ellos tienen recursos y la autoridad, de acuerdo a la ley. El municipio está en la mejor disposición de hacer lo que le corresponde.

No me han contestado, pero la Secretaría de Medio Ambiente tiene un gran interés...me parece que en este momento al ser terrenos propiedad del estado, deberá hacer que quite toda esa parte de contaminación que existe...”