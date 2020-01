Ciclistas se arriesgan; no utilizan ciclovías

Desde hace casi 5 año las ciclovías fueron construidas en Salamanca para evitar que los ciclistas pusieran en riesgo sus vidas, sin embargo, en la actualidad siguen habiendo algunos que prefieren no utilizarlas.

Los ciclistas que transitan por los puentes de la calle Revolución, arriesgan su vida al no usar las ciclovías, pues si no tienen cuidado no solo ponen en riesgo su integridad, sino también la estabilidad de los automovilistas.

Juan de Jesús González comentó que existen ciclistas que no usan su carril, lo cual es peligroso porque como conductores saben que ese es el lugar que ellos deben circular, pero que al ver a alguien que sale de repente hacia su carril, en un momento por frenar pueden provocar accidentes, tanto para ellos como para los mismos ciclistas.

“Las personas que usan la bici, deberían ser más conscientes de los peligros a los que se exponen al momento de no usar la ciclovía, he visto a algunos que se van por los costados de los puentes, podrían caer al río y ahogarse u otros que de repente se me atraviesan, sin pensar que podríamos causarles un accidente sin querer” Expresó.

Así mismo, el conductor añadió que es importante concientizar a los ciclistas sobre los riesgos que pueden provocar a los transeúntes, Automovilistas y sobre todo a ellos mismos al no usar su carril designado.