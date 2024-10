César Prieto se compromete a dar continuidad a pendientes de campaña de 2021

Alcanzar la meta de 150 Corazones Comunitarios, la formación inicial de 250 elementos de Policía, una aplicación móvil para la denuncia y atención de los Servicios Públicos Municipales, así como el desarrollo de obra pública e inversiones que generen nuevos empleos, son parte de las promesas de la campaña que emprendió César Prieto en 2021 y que no pudieron concretarse en su primer periodo como Presidente Municipal, por lo que se comprometió a seguir trabajando para ello en el periodo 2024-2027.

“Lo vuelvo a reiterar, hubo compromisos que no se cumplieron desafortunadamente y como autoridad, así como vienes a dar los logros, tienes que señalar lo que no se pudo cumplir, el tema de los Corazones Comunitarios, el tema de la construcción del Seguro Social y el tema de la Imagen Urbana; yo sé que la lluvia afectó, pero no es excusa para no estar preparados a inmediatamente intervenir las vialidades como lo son nuestros parques y jardines”, reconoció pendientes que serán heredados para que sean atendidos en el próximo trienio.

Los pendientes

Entre sus promesas de campaña de 2021, se encuentra la construcción de 150 Corazones Comunitarios, la formación de más de 250 nuevos policías, la atracción de inversiones y generación de obra pública, luego de que evidenció que la administración de Beatriz Hernández, no hubo obra pública para Salamanca.

A pesar de ello, en sus tres años de Gobierno, su obra más importante, la construcción del puente elevado sobre la línea A del ferrocarril, en la calle Héroes de Cananea, obra que se dijo se construiría en tiempo récord y sería inaugurada el pasado 24 de junio, sin embargo, cuenta ya con casi cuatro meses de retraso y en noviembre se cumple un año de que inició su desarrollo.

Otra promesa, la creación de una aplicación digital para el fácil reporte de quejas ciudadanas, misma que no ha podido ser dada de alta, aunque ya está lista.

Sin dejar de lado que la dirección de Seguridad Pública, ha permanecido acéfala desde hace más de un año. También, otro tema en el limbo, es la rifa, venta o intercambio de la camioneta con alto nivel de blindaje, que fue comprada a sobreprecio y con uso exclusivo para la ex Presidenta Municipal.

Después de tres años, la actual administración, no pudo realizar la renovación de delegados y representantes de colonos, luego de que se dio a conocer que las elecciones de Comités de Participación Ciudadana se realizaban a cabo de manera irregular o con beneficios para algunos, dinámicas no transparentes y certeras desde el año 2012; por lo que se espera que en 2025, los ciudadanos podrán elegir a quien los representará en las 220 colonias y más 150 comunidades que tiene Salamanca; cuyos delegados y presidentes de colonos, tendrán algunos derechos pero también obligaciones, sin sobrepasar la estructura del Gobierno Municipal ni tomarse adjudicaciones que no les compete.