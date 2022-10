César Prieto buscará reforzar el apoyo hacia la mujer salmantina

Luego de que María Guadalupe dejara su cargo como directora del Instituto de la Mujer, el alcalde César Prieto Gallardo informó que se estará trabajando a favor de la mujer salmantina.

Local Deja cargo Guadalupe López como directora del IMSM por violencia

El día cuatro de octubre, cuando María Guadalupe López diera a conocer, por medio de su cuenta de facebook, un video en donde informaba que se retiraba del cargo como directora del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres (IMSM), en donde acusaba a regidoras del ayuntamiento sobre supuesta violencia.

Posterior a su declaración, las regidoras del ayuntamiento dieron a conocer su derecho de réplica al respecto del tema, en donde comentaron que “este tema no debe de poitizarse”. Ante ello, el alcalde César Prieto Gallardo detalló que se buscará apoyar a las mujeres del municipio.

“Nosotros no podemos forzar a nadie a quedarse, sabemos que en la administración pública es un tema de estar tratando de convencer y dialogando para las mujeres, vamos a tener que nombrar a otra persona, lo verá en el ayuntamiento y vamos a seguir apoyando y reforzando a las mujeres”, explicó.

De igual manera, en esta publicación realizada por María Guadalupe, explicó que actuaría de manera legal ante los hechos de violencia que se presentó en su contra por parte de las regidoras. Ante esta acusación, el alcalde César Prieto Gallardo dijo que de manera formal no existe una denuncia. De igual manera reiteró que el compromiso es seguir apoyando a las mujeres, en este mismo sentido explicó que se pueden acercar al instituto toda mujer interesada en trabajar en esta dependencia.

“No existe una denuncia formal, ella comentó que haría los procedimientos legales correspondientes, no sé si cuente con esa información que le permita verificar, ya hablamos, no sé qué se haya vivido dentro del Consejo, serán ellas las que tengan que señalarlo y las autoridades las que tengan que determinar alguna sanción; esto tiene que continuar, el instituto requiere una titular y vamos a plantear una propuesta, tenemos que hacer un planteamiento para que se acerquen mujeres que estén interesadas en esto, espero que luego de esto no se desanimen, esta actividad es muy noble, en donde se tiene la oportunidad de servir a las mujeres y a quienes se les da su derecho”, añadió.

Además de esta salida, también se presentó la salida de la consejera ciudadana, Leticia Barroso, dejó su cargo. Prieto Gallardo detalló que “al final de cuentas son voces que no podemos coincidir siempre, sin embargo el propósito de la política es que haya discusión y que todas estas discusiones vayan en favor de la mujer, no queremos que por algún retraso exista otros intereses.

Talleres, servicios, acompañamiento y la finalidad es mejorar la calidad de vida de las mujeres, posteriormente se reunirá con las regidores y consejeras del instituto para saber qué es lo que está sucediendo y evitar que se perjudiquen las mujeres de Salamanca.