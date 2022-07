César Prieto atenderá personalmente denuncias de extorsión en Salamanca

Durante el primer semestre de 2022 las carpetas de investigación en torno al delito de extorsión aumentaron un 26%, respecto a las acumuladas en el periodo de enero a mayo de acuerdo a la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; derivado de ello, en la última semana al menos tres establecimientos fueron cerrados situación alcalde César Prieto reconoció, sin embargo, dijo no tener denuncia al respecto, por lo que dijo pondría a disposición de la población un número en el que él mismo atenderá estas denuncias para canalizarlas a la autoridad competente.

Local Externan comerciantes salmantinos más casos de extorsión

“Voy a sacar un teléfono para aquellas personas que no confíen en el 911 que yo lo entiendo que no pueden confiar o en la autoridad, si de alguna manera yo puedo ser útil y tener el teléfono para que me comuniquen a mí de manera directa la situación por la que están pasando y yo directamente hacer el enlace con el gobierno federal y nos puedan apoyar para garantizar que no se va ir la información a algún otro lado o que ya vamos ir a decirles a los delincuentes, esto no es así”, anunció el edil.

Aunado a ello reconoció que Salamanca está viviendo una situación complicada en temas económicos, sociales, culturales, a pesar de ello dijo que en Salamanca existe gente con el deseo de que esta situación cambie y mejore, a partir de cosas sencillas que se han ido perdiendo; “el barrer nuestra calle, ser educados con nuestros vecinos, dar el paso al peatón y que han generado que nos convirtamos en una ciudad en la que ya no me interesa el de alado por lo que queremos recuperar este tema”.

Así mismo, el mandatario salmantino argumentó que la estrategia de seguridad por más policías con los que se pueda contar no es garantía de éxito, “es una realidad hay que decirlo como es, si no hacemos un diagnostico claro de la realidad y nos seguimos engañando que es por temas de policías (…) como autoridad no estamos lavándonos las manos como autoridad estamos siendo conscientes de que la realidad es que los ciudadanos estamos perdiendo ese amor al prójimo”.

Cierre de negocios

En la última semana al menos tres comercios salmantinos decidieron cerrar al público luego de recibir en reiteradas ocasiones exigencias de pagos por “protección” y derecho de piso; tan solo en este año se han iniciado 26 investigaciones ante las denuncias presentadas a la Fiscalía, a pesar de ello, la cifra negra de este delito es aún mayor, ante el temor de los comerciantes a realizar su denuncia y ser víctimas de represarías.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Es una realidad no podemos negar las cosas que pasan en Salamanca, porque negarlas lo único que hace es que se profundicen más y que no estemos a tiempo de resolverlas, a mí se me poncho una llanta y una persona me comentó que algunos locales estaban cerrando porque ya los habían ido a visitar, desafortunadamente no tenemos el reporte de estas personas, entonces sigue siendo una cifra negra”, concluyó.